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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor
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BAHÇEŞEHİR'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için güvenlik önlemleri alındı. Mezarın açılışı, Karabulut ailesinin avukatlarının talebi üzerine gerçekleştirilecek.

BAHÇEŞEHİR'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak, polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Savcı ve Adli Tıp görevlileri mezarlığa geldi.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Savcı ve Adli Tıp görevlileri mezarlığa geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
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