Cem Aydın Halk TV'ye atanan kayyımı korkunun tezahürü olarak nitelendirdi

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(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Foncuları açıklayamayanlar Halk TV'ye kayyım atayarak, gazetecileri tutuklayarak muhalefeti baskılamak, millete antidemokratik bir yön çizmek istemektedir. Ne yaparsanız yapın, hakikati örtmeye gücünüz yetmeyecek. Millet, bir avuç meşruiyetsizden büyüktür" dedi.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milyonlarca yurttaşımızın haber alma hakkına kayyım atandı. Foncuları açıklayamayanlar Halk TV'ye kayyım atayarak, gazetecileri tutuklayarak muhalefeti baskılamak, millete antidemokratik bir yön çizmek istemektedir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tarihi savunmasını yapacağı gün, atanan bu kayyım korkunun tezahürüdür. Önce Tele1, şimdi Halk TV... Özgür basını, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız. Gerçekleri susturamazsınız. Ne yaparsanız yapın, hakikati örtmeye gücünüz yetmeyecek. Millet, bir avuç meşruiyetsizden büyüktür."

Kaynak: ANKA