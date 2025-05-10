Çelikhan'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 'Karayolu Trafik Güvenliği Haftası' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet ve jandarma trafik ekipleri sürücülere çiçek ve broşür dağıttı. Kaymakam Ali Cemal Altınöz, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ünde katıldığı etkinlik kapsamında emniyet ve jandarmada görev yapan trafik ekipleri, araç sürücülerine çiçek, broşür ve reflektör dağıttı.
Altınöz, araç sürücülere trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel