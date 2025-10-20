Çelikhan'da İlkokul Öğrencileri Filistin İçin Kermes Düzenledi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ilkokul öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çelikhan İlkokulu'nda düzenlenen kermeste öğrenci ve aileleri kermeste yaptıkları ürünleri satışa sundu.

Kermeslerden elde edilen gelirler Filistin'e bağışlanacak.

Çelikhan İlkokulu Müdürü Ramazan Toptaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okulda öğrenci ve velilerle birlikte kermes düzenledik ve elde edilen geliri de Filistin halkına bağışlayacağız." dedi.