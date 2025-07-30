Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Yangın Çıktı

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Çekmeköy'de bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve yangının ormanlık alana sıçraması önlendi.

Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre belediyelerden su tankları bölgede çalışmalara destek verirken itfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarına TOMA araçları da katıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri hazır bulunduruldu.

Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.

Yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü, yoğun duman oluştu.

Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer almasına karşılık itfaiye ekipleri, alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken çevrede elektrik kesintisi yaşandı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında yangın çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup, ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Yangın, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla çevredeki mesire alanı, yerleşim yerleri ve at çiftliğine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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