Çekmeköy'de iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ekşioğlu Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, bir şüphelinin iş yerine yaya olarak gelip silahlı saldırının ardından kaçtığını tespit etti.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli U.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin iş yerine yakın oturduğu, gürültü nedeniyle iş yeri sahipleriyle aralarında sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.