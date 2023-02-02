Çekicinin üzerindeki araçla uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler İstanbul'dan çekicinin üzerinde Samsun'a getirilen araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İstanbul'dan çekicinin üzerinde Samsun'a getirilen araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.K. ve A.O.K. cumhuriyet savcısının karara itirazının ardından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüphelinden birinin de dün tutuklandığı öğrenildi. Ekipler, 30 Ocak'ta İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, polis kontrollerine takılmamak için uyuşturucunun bulunduğu aracı çekicinin üzerinde Samsun'a getiren şüpheliler, kent girişinde yakalanmıştı. Çekicinin üzerinde bulunan araçta yapılan aramada 55 bin 850 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, B.K. ve A.O.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü İstanbul Samsun Güncel Haberler

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