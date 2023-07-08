Çaycuma'da Evine Yıldırım Düşen İşçinin Çatısı Alev Aldı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Saltukova Belediyesi'nde çalışan Hasan H.'nin evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz duruma geldi.
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Saltukova Belediyesi'nde çalışan Hasan H.'nin evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz duruma geldi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel
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