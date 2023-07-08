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Çaycuma'da Evine Yıldırım Düşen İşçinin Çatısı Alev Aldı

Çaycuma'da Evine Yıldırım Düşen İşçinin Çatısı Alev Aldı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Saltukova Belediyesi'nde çalışan Hasan H.'nin evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz duruma geldi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve Saltukova Belediyesi'nde çalışan Hasan H.'nin evinin çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz duruma geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Saltukova İtfaiye Çaycuma Güncel Haberler

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