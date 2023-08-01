Çay içerken sırtına mermi isabet eden adam yaralandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla çay içerken sırtına yorgun mermi isabet eden Hakan Mutlu (47), yaralandı. Mutlu'nun yaralandığı anlar, kameraya yansıdı.

?Olay, geçen hafta pazar günü saat 18.30 sıralarında Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Mutlu, üç arkadaşıyla birlikte kafede çay içerken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Sırtından yaralanan Mutlu, acı içinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mutlu'nun annesi Yıldız Mutlu (65) ise "Bu olayların bir an önce son bulmasını istiyorum. Artık yeter, silah seslerinden dolayı balkona bile çıkamaz hale geldik. Canımızı, sevdiklerimizi kimlere emanet edeceğiz. Kör kurşun nedeniyle oğlum az kalsın hayatını kaybediyordu. Bu olaylara bir son verilsin artık. Hala şoktayım ve kendimi toparlayamıyorum. Biricik oğluma bir şey olsaydı ne yapardım" diye konuştu.