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Çay Belediyesindeki 121 işçi, Hizmet-İş Sendikasına üye oldu

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Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ile Hak-İş Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Gürbüz, Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş, ilçedeki bir çay bahçesinde personeliyle kahvaltıda buluştu. Burada 121 işçinin sendikaya üyelikleri yapıldı. Atlı, burada yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde çalışan işçilere yeni yıl ikramiyesi verileceğini müjdeledi. Erkuş da sendikalarına katılan 121 yeni üyelerine teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Çay Belediyesindeki 121 işçi, Hizmet-İş Sendikasına üye oldu.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ile Hak-İş Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Gürbüz, Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş, ilçedeki bir çay bahçesinde personeliyle kahvaltıda buluştu.

Burada 121 işçinin sendikaya üyelikleri yapıldı.

Atlı, burada yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde çalışan işçilere yeni yıl ikramiyesi verileceğini müjdeledi.

Erkuş da sendikalarına katılan 121 yeni üyelerine teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hizmet İş Sendikası Hüseyin Atlı Çay Haberler

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