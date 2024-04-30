Çatalzeytin Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Çatalzeytin Belediyesi, yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Şehit Serkan Mehmet Meşe-1 ve 11. Sokak'ta sel, doğal gaz ve altyapı çalışmaları sebebiyle tahrip olan yollar yeniden yapılıyor.

Yol yapım çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, halkın yoğunlukla kullandığı iki sokağı hizmete sunmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Parke zemin kaplama işlemi tamamlandığında halkımız konforlu ulaşım imkanına kavuşacaktır." dedi.