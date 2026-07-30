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Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın villaya sıçradı

Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın villaya sıçradı
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ÇATALCA'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki villaya sıçradı.

ÇATALCA'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki villaya sıçradı. Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişi hafif yaralanırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Gökçeali Mahallesi'nde çıktı. Otluk alandan bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki villaya sıçradı. Yangına müdahale etmek isteyen 1 kişi çıkan kıvılcımlar nedeniyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kolundan yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

VİLLADA BULUNAN 1 KOYUN ÖLDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle villada bulunan 1 koyun öldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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