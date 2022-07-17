Çatalca'da kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Çatalca'da 6 gün önce ailesiyle gittiği piknikte ormanda kaybolduğu belirtilen 20 yaşındaki genci arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz Salı günü Fatih Mahallesi Çamlıköy Kastro Plajı'nda ailesiyle piknik yapan Şehmus Ele, ormanlık alana girdikten sonra gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, 20 yaşındaki genci arama çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Arama sırasında Şehmus Ele'ye ait olduğu belirtilen cep telefonu ve bir bıçak son görüldüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre ötede, kayıp gence ait kapri, boxer ve terlikleri de Korsan Koyu'na giden dere yatağında bulundu.

Ekiplerin ulaştığı bir görgü tanığının ise Ele'yi kaybolan noktadan 3 kilometre ötede gördüğünü, kendisinden su istediğini ve anlamsız sözler söylediğini beyan ettiği belirtildi.

Kaybolduğu beyan edilen olası tüm bölgeler aranmasına rağmen gencin bulunamaması üzerine arama çalışmalarına ara verilerek, olay güvenlik güçlerine devredildi.