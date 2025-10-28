Haberler

Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çarşamba'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ile yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe resmi ve yerel yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı ile yürüyüş düzenlendi.

Abdullahpaşa Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüşe vatandaşlar balkonlarından, esnaf da iş yerlerinin önünden coşkuya eşlik etti.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
