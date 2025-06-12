Cansuyu Derneği, yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Derneği, yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu, 126 gönüllüsüyle, 3 kıta ve 19 ülkedeki vekaletle kurban kesim organizasyonunda 43 bin 100 hisse kurban etini 1 milyon 650 bine yakın kişiye ulaştırdı.

Çoğunluğu Afrika için bağışlanan kurbanları kesen ekipler, aynı gün etlerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Gazze için Hindistan'da kesilen kurbanların şoklanan etleri, Lübnan'da konserve haline getirilerek gelecek günlerde Gazzelilere ulaştırılacak.

Organizasyonda İslami kuralları ve temizliği ön planda tutan dernek, kesilen kurbanları kayıt altına alarak bağışçılara iletti.

Faaliyette bulundukları 19 ülkede Türkiye'nin kuruluşlarını da ziyaret eden Cansuyu ekipleri, ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulundu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Hindistan'da 200'den fazla kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.