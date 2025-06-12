Cansuyu Derneği, yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban organizasyonu kapsamında yaklaşık 1 milyon 650 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu, 126 gönüllüsüyle, 3 kıta ve 19 ülkedeki vekaletle kurban kesim organizasyonunda 43 bin 100 hisse kurban etini 1 milyon 650 bine yakın kişiye ulaştırdı.

Çoğunluğu Afrika için bağışlanan kurbanları kesen ekipler, aynı gün etlerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Gazze için Hindistan'da kesilen kurbanların şoklanan etleri, Lübnan'da konserve haline getirilerek gelecek günlerde Gazzelilere ulaştırılacak.

Organizasyonda İslami kuralları ve temizliği ön planda tutan dernek, kesilen kurbanları kayıt altına alarak bağışçılara iletti.

Faaliyette bulundukları 19 ülkede Türkiye'nin kuruluşlarını da ziyaret eden Cansuyu ekipleri, ihtiyaç sahiplerine çeşitli desteklerde bulundu.