Cansu Baydar'ın yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapacak

Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" adlı kısa filmin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül'de 81'incisi düzenlenecek festivalde ilk kez seyirciyle buluşacak film, "Orizzonti (Ufuklar)" bölümünün kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader'in hikayesini anlatan film, zorla yerinden edilme ile daha iyi bir yaşam arayışının kesiştiği bir gökyüzü tasvir ediyor.

Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde'nin yapımcılığını üstlendiği filmde, Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün ve Ubey Gül rol alıyor.

Ekho Film ve Nana Film yapımı olan, Vefa Film ile Bay Film ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu ise Doruk Kaya ile Çisem Baydar yaptı.

Avrupa Birliğinin projesi "Culture CIVIC" Kültür Sanat Destek Programı'nın katkılarıyla çekilen kısa metraj film, geçen yıl Akbank Kısa Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü aldı ve Kısadan Anlat Proje Yarışması'nda da "En İyi Proje" seçildi.