Üye Girişi
Haberler

Cansu Baydar'ın yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' adlı kısa film, Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Film, Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader'in hikayesini anlatıyor.

Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" adlı kısa filmin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül'de 81'incisi düzenlenecek festivalde ilk kez seyirciyle buluşacak film, "Orizzonti (Ufuklar)" bölümünün kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader'in hikayesini anlatan film, zorla yerinden edilme ile daha iyi bir yaşam arayışının kesiştiği bir gökyüzü tasvir ediyor.

Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde'nin yapımcılığını üstlendiği filmde, Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün ve Ubey Gül rol alıyor.

Ekho Film ve Nana Film yapımı olan, Vefa Film ile Bay Film ortak yapımcılığında çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Görkem Canbolat, kurgusunu ise Doruk Kaya ile Çisem Baydar yaptı.

Avrupa Birliğinin projesi "Culture CIVIC" Kültür Sanat Destek Programı'nın katkılarıyla çekilen kısa metraj film, geçen yıl Akbank Kısa Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü aldı ve Kısadan Anlat Proje Yarışması'nda da "En İyi Proje" seçildi.

Kaynak: AA / Güncel

Venedik Film Festivali Film Festivali İstanbul Suriye Dünya Avrupa Birliği Göçmenler Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Bakmadan Geçme

13-14 Temmuz'da Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanıyor: İşte Güncel Kesintiler ve Elektriklerin Ne Zaman Geleceği 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep kaç yaşında, nereli? MasterChef Hakan kimdir? 2024 Masterchef Hakan kaç yaşında, nereli? Van'da deprem mi oldu? Van'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Güneş yanığına diş macunu sürülür mü?
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title