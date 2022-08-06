Canlı yayındaki kavgayla ilgili sunucudan çarpıcı iddia: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti
Sunucu Pınar Ardor, kendi programında cereyan eden Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek gerginliğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ardor, DP'li Milletvekili Enginyurt'un Latif Şimşek'i darbettiğini ve olayın yargıya taşınacağını söyledi.
TV 100 ekranlarında Pınar Ardor'un sunumuyla ekrana gelen programda, korkutan dakikalar yaşandı.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.
PINAR ARDOR: DARP VAR
Stüdyodakilerin araya girmesinin ardından iki isim ayrıldı fakat iddialara göre kameraların görmediği noktada kavga devam etti. Programın sunucusu Ardor'un anlatımına göre kamera arkasında Cemal Enginyurt'un koruması, gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Ardor, konunun yargıya da intikal edeceğini dile getirdi.