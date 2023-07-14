Çankırı'nın Orta ilçesinde şehitleri anma programı düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinin Yaylakent beldesinde şehitleri anma programı düzenlendi. Programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yapılan konuşmalarda şehitlere rahmet ve şükranlar sunuldu.

Çankırı'nın Orta ilçesinin Yaylakent beldesinde şehitleri anma programı gerçekleştirildi.

Yaylakent Belediyesi 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Ardından İlçe Müftüsü Erdem Tulum tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, burada yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve şükranla anarak, "2014 yılından itibaren gece gündüz sizler için, vatanımız için çalışmaya devam ediyoruz. Rabb'im tüm şehitlerimizi Peygamber efendimize komşu eylesin." dedi.

Ardından Gülhane Hastanesi Camisi imam hatibi Mustafa Özcan Güneşdoğdu tarafından ilahiler okundu.

Programın sonunda Dede, Güneşdoğdu'ya plaket verdi.

Programa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ve Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı da katıldı.