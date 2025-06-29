Özel Harekat Kursiyerleri için Tören Düzenlendi

Özel Harekat Kursiyerleri için Tören Düzenlendi
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Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyerleri polis memuru Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel için tören düzenlendi.

Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyerleri polis memuru Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel için tören düzenlendi.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene, Ergin ve Gülel'in aileleri ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Törende saygı duruşunun ardından hayatını kaybeden polis memurlarının öz geçmişleri okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Ergin ve Gülel'in Türk bayrağına sarılı tabutları, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Törenin ardından, Vali Taşolar ile beraberindeki protokol üyeleri polis memurlarının yakınlarına taziyelerini iletti.

Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde dün, 5 özel harekat kursiyerinin içerisinde bulunduğu 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada araçta bulunan Aybars Musa Ergin ve İsmail Sefa Gülel hayatını kaybetmiş, sürücü ile C.M. ve M.C.S. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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