Çankırı'da TKDK desteğiyle kırsal turizme 14 milyon liralık yatırım yapıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ) desteğiyle turizm altyapısına 14 milyon liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Tkdk İl Koordinatörü Emre Akbıyık, yaptığı açıklamada, TKDK'nin kırsal alanlarda turizme dönük yatırımlara hibe yoluyla destek verdiğini belirtti.

Çankırı'da uygulanan program kapsamında verilen hibe destekleriyle birçok ilçede ilk kez konaklama tesisi açıldığına işaret eden Akbıyık, otel bulunmayan ilçelerde bu yöndeki yatırım taleplerinin artmaya başladığını bildirdi.

Kırsal turizm alanında bungalov evler, restoran ve otel gibi birçok projeyi desteklediklerini belirten Akbıyık, "6 projede toplam 205 yatak kapasiteli 14 milyon liralık yatırımın gerçekleştirilmesini sağladık. İnsanların kurumumuza ilgisi çok fazla. Yatırım yapmak isteyen birçok girişimcimiz var. Biz de onlarla irtibat halindeyiz. Destek verdiğimiz otel ve tesislerimizde özellikle sezon içinde boş yer yok. 11. çağrı ilanı döneminde turizm cazibe merkezleri başta olmak üzere Çankırı turizmine büyük katkı sağlamayı arzuluyoruz. Bu yatırımlar için aynı zamanda KDV başta olmak üzere vergi muafiyeti de söz konusu." ifadelerini kullandı.

Kırsal turizmin bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesine ve kırsal kesimde yaşayanların refah düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağladığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kurumun desteklediği kırsal turizm yatırımları kırsal alanda yaşayan vatandaşlara ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlarken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için önemli olanaklar sunuyor. Yeni çağrı ilanımızda il koordinatörlüğü olarak koyduğumuz bütün ilçelerde en az bir turizm tesisi var etmek hedefimize bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Özellikle IPARD 3 programı ile bu sürecin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda kırsal turizm yatırımları 500 bin avroya kadar yüzde 65 hibe desteği ile destekleniyor. 42 ili kapsayan programla kırsal bölgelerde turizm yatırımlarını artırmayı hedefleyen TKDK, projelerin uygulandığı yerleşim yerlerinin bu alandaki kapasitelerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor."