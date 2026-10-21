Çankırı'da 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen 17. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı.

Derbent Şehitliği'ndeki anıta Ilgaz Kaymakamı Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

İlçe merkezine gelen katılımcılar, burada Ilgaz Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra temsili cephane taşıyan kağnı eşliğinde Karayolları 157. Şube Şefliğine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Program sonrası Ilgaz Belediyesince katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu.

Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Çankırı Vali Yardımcısı Zeliha Uz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

17. İstiklal Yolu Yürüyüşü, yarın İstiklal Yolu'nda düzenlenecek yürüyüşün ardından sona erecek.

Kaynak: AA