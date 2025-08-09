Çanakkale Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında hasar gören alanlar ve yanan evler havadan görüntülendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki orman yangını ikinci gününde; yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi (4)

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. Öte yandan, yangında Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi de zarar gördü.

