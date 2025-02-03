Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

Çanakkale'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Çanakkale'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Çanakkale Şehit Celal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Çanakkale Şehit Celal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerin ilk ders zilinin çalması heyecanına ortak olan Hayta, okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Hayta, eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.