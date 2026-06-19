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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Behramlı köyü yakınlarındaki Sarafin mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter, 2 uçak, 2 itfaiye ve 23 arazözle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
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