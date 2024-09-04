Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Pıtırelli köyünde çıkan yangın, orman ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 kovan arı telef oldu ve 1 hektar tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Pıtırelli köyünün Çardaktepe mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Köylülerin de destek vermesiyle orman ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 30 kovan arı telef oldu, 1 hektar tarım arazisi zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.