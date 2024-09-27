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Çanakkale'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Çanakkale'de Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücülerin tedavisi için hastaneye kaldırıldığı kazada, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çanakkale yönüne seyreden Emre Parlak idaresindeki 17 ABK 524 plakalı otomobil, Ezine istikametinden gelen Hasan Tezcan'ın kullandığı 35 TUL 25 plakalı tır ile kavşakta çarpıştı. Otomobil ve tır, çarpışmanın etkisiyle dönel kavşağın üzerine çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Emre Parlak ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar bölgede trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel

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