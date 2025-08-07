Çanakkale'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Barbaros Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıllara ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Vatandaşların da su bidonları ve yangın tüpleriyle ekiplere destek olduğu yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
