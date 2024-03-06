Çanakkale'de Orman Yangınları Sonrası Köy Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı
Çanakkale'de geçen yıl çıkan orman yangınlarında etkilenen köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları başladı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yağcılar köyünde yapılan çalışmalarda yollarda ihtiyaç görülen noktalara yama yapılacak.
Çanakkale'de geçen yıl çıkan orman yangınlarında etkilenen köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları başladı.
İl Özel İdaresi ekiplerince Yağcılar köyünde çalışma yapıldı.
İdareye bağlı 9 ekip tarafından sürdürülecek çalışmalarda yollarda ihtiyaç görülen noktalara yama yapılacak.
Yolların yama durumuna göre 35 adet damperli kamyon, 9 adet yama silindiri ve yama römorku, 16 adet greyder ile kürekleme yöntemi ve greyder ile serme yöntemini kullanarak yama işlemi gerçekleştirilecek.