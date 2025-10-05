Çanakkale'de Kamyonun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, geri dönüşüm kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Küçükkuyu'daki Halil Efendi Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik'e çarptı.
Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel