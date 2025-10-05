Haberler

Çanakkale'de Kamyonun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, geri dönüşüm kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Küçükkuyu'daki Halil Efendi Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik'e çarptı.

Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
