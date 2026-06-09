Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 1'i firari hükümlü toplam 14 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-8 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 8 bin 896 kişi, 3 bin 489 araç incelendi.

Ekiplerce, 528 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 589,62 gram narkotik madde, 58 adet uyuşturucu hap, 3 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği uygulamalarda, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 1'i firari hükümlü toplam 14 kişi tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 102 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.