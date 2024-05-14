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Çanakkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan H.N.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu kent merkezinde yakalanan hükümlü, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan H.N.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu kent merkezinde yakalanan hükümlü, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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