Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada E.K. (69) ve N.Y.'nin (73) ardından E.Y. de (76) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı