Çanakkale'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ömer Vekid'in evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Üçyol köyünde Ömer Vekid'in evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel