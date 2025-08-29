Çanakkale'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ömer Vekid'in evinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Üçyol köyünde Ömer Vekid'in evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber

Benfica'ya veda etmişti ama Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.