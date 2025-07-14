Çanakkale'de Erenköy'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Erenköy'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale Erenköy'de orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının, evlere ulaşmadan söndürüldüğü ve tahliye gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy'de orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Erenköy'de orman dışı alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle evlerin de bulunduğu alanlara yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.47'de Erenköy'de orman dışı alanda başlayan yangına, 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 6 itfaiye aracı, 1 dozer, 109 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesindeki soğutma çalışmasının sürdüğü ifade edilen açıklamada, yerleşim birimini tahliyeyi gerektirir bir durum bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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