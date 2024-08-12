Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi.

Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki tarlaya indi.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, uçakta 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak, Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

Uçakta acil iniş sırasında öğretmen pilot Faruk Türkmen ile öğrenci pilot Burak Genç'in bulunduğu öğrenildi.

Uçağın, kontrollerin tamamlanmasının ardından şirket yetkililerince götürüleceği bildirildi.