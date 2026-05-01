Çanakkale'de aracıyla uçuruma düşen sürücü kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobiliyle uçuruma düşen kadın sürücü, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinden Küçükçetmi köyüne giden Ayşe Eker idaresindeki 10 AF 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eker'in kurtarılması için Ayvacık Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince operasyon düzenlendi.

Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü sedyeyle sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü Eker, ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu! Yüzlerce gözaltı var
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar