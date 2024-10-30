Çanakkale'de 60 Yıl 60 An Fotoğraf Sergisi Açıldı

Çanakkale'de "Çayönü Tepesi; 60 Yıl 60 An" temasıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliği, Diyarbakır Valiliği desteğiyle Kültür Merkezi Nedime Hanım Konağı'nda, Ergani ilçesinde Çayönü Kazı Başkanlığınca, 1964 yılında başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla devam eden Çayönü Tepesi arkeolojik kazı çalışmaları fotoğraflarının yer aldığı "Çayönü Tepesi: 60 yıl 60 an" fotoğraf sergisi 25 Ekim'de açıldı.

Sergide, Neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü Tepesi'nde 1964 yılından bugüne dek kazılarda elde edilen buluntular yer alıyor.

Sergi açılışının ardından düzenlenen "Çayönü Tepesi'nin dünü bugünü yarını" başlıklı söyleşide, kazı alanının geçmişten günümüze devam eden bilimsel keşifleri, kazı ekibinin özverili çalışmaları ele alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, söyleşide, Çayönü Tepesi'nin yalnızca bilimsel bir araştırma sahası değil, aynı zamanda disiplinler arası bir çalışmanın somut örneği olduğunu kaydetti.

Sergi, 1 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.