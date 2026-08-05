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Ezine'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ezine'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Sudan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

"TCSG-23" botu ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sudan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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