Ezine'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Sudan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
"TCSG-23" botu ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sudan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA