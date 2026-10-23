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Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

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Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
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Çanakkale Ayvacık'ta Ezine-Ayvacık yolunda saman yüklü tırın tekerlek kısmında çıkan yangın kasasındaki samanlara sıçradı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola devrilen tır, itfaiyenin kontrol altına aldığı yangında kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Ezine-Ayvacık yolunda, Balıkesir istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 ALV 034 plakalı saman yüklü tırın tekerlek kısmında yangın çıktı. Büyüyen yangın bir süre sonra tırın kasasındaki samanlara sıçradı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tır, yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekibi, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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