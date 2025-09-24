Haberler

Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu Kızılelma Köyünü Ziyaret Etti
Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kızılelma köyünü ziyareti sırasında köy muhtarı Mehmet Kocaçolak ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Köy hakkında bilgi alan Nebioğlu, kadınlarla sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kızılelma köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Mehmet Kocaçolak ve köy sakinlerince karşılanan Kaymakam Nebioğlu, köy hakkında bilgi aldı.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Nebioğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

Muhtar Kocaçolak, yaptığı açıklamada, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
