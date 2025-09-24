Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kızılelma köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Mehmet Kocaçolak ve köy sakinlerince karşılanan Kaymakam Nebioğlu, köy hakkında bilgi aldı.

Kadınlarla bir süre sohbet eden Nebioğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

Muhtar Kocaçolak, yaptığı açıklamada, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.