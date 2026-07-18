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Ordu'da çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması kameraya yansıdı

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Panikleyen çocuk, skuterini atarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, çocuk yara almadan kurtuldu.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısından yara almadan kurtuldu.

Taşoluk Mahallesi Fatsa Caddesi'nde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Paniğe kapılan ve bir süre bekleyen çocuk, köpeklerin üzerine skuterini atarak uzaklaştı.

Durumu fark eden çevredeki esnaf, çocuğun ailesine ulaşarak bilgi verdi.

Köpeklerin çocuğa saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Umut Giden
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