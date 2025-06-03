Çalışma Bakanı Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile Görüştü

Çalışma Bakanı Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile bir araya gelerek Türkiye'nin sosyal adalet ve dayanışma konusundaki çabalarını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği Cenevre'de temaslarını sürdürüyor.

ILO Genel Direktörü Houngbo ile BM Binası'nda bir araya gelen Işıkhan, görüşmede, Türkiye'nin, sosyal adaletin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için attığı adımları dile getirdi.

Işıkhan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolüne de dikkati çekti.

Görüşmede, Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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