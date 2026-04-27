Çalınan motosiklet 13 yıl sonra bulundu

DÜZCE'de 13 yıl önce bir vatandaşın evinin önünden çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soğukpınar Köyü'nde bir vatandaşın bahçesinde bulunan motosiklet 24 Kasım 2013 tarihinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çalınan motosiklet bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl önce çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı