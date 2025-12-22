ABD'deki sel felaketinde 1 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde evler ve yollar sular altında kalırken 1 kişi hayatını kaybetti.

California'nın kuzeyi şiddetli yağışlara ve sellere sahne olurken, Redding bölgesi felaketten en çok etkilenen yerler arasında.

Redding polisinden yapılan açıklamada, yolların sular altında kaldığı ve araç sürücülerinin ilerlemek için kendilerinden yardım istediği belirtildi.

Redding Belediye Başkanı Mike Littau ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sellerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

Sacramento Meteoroloji Servisi ise bölgede birçok nehirde taşmalar olabileceği uyarısında bulundu.