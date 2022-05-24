Çaldıkları motor parçalarını satamayınca çaya attılar - Haberler

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir tamirhanenin önündeki motor parçalarını çalan, hurda olarak satamayınca da çaya atan 4 şüpheli, yakalandı.

Olay, geçen hafta Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İsmail Bolat'a ait tamirhanenin önüne bırakılan motor parçaları, S.K., H.K., M.C.Y. ve M.Ü. tarafından çalındı. Bolat'ın ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları motor parçalarını hurda olarak satmaya çalıştıklarını, başarısız olunca yakalanma korkusuyla Kelkit Çayı'na attıklarını belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, motor parçalarını attıkları yeri gösterdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan parçalar sahibine teslim edildi. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.