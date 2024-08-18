ÇYDD, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Burs Desteği Sağlıyor

(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), lise ve üniversite öğrenimi gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğinde bulunarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyor. ÇYYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fürüzan Bilir Anka Haber Ajansına konuştu. Bilir, maddi imkanı olmayan lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıklarını belirterek, amaçlarının Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan öncülüğünde kurulduğu 1989 yılından bu yana ihtiyaç sahibi lise ve üniversite çağındaki öğrencilere sağladığı burslarla onların eğitimlerine destek oluyor. Kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için bugüne kadar bir çok projeyi de hayata geçiren ÇYDD, bilim, sanat ve spor alanlarında da burslar veriyor.

ÇYYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fürüzan Bilir Anka Haber Ajansına çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bilir, burs verdikleri öğrencilerin ailelerine de destek sağladıklarını söyledi. Bilir, burs başvuruları ve yapılan değerlendirmelerle ilgili şunları söyledi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs verme amacı Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan yetiştirmektir. Bu çağdaş insan yetişebilecek öğrencilere burs veriyoruz. İlk aşamada burs sürecimizin başladığını internetten ilan ediyoruz. Eylül, ekim aylarında Genel Merkez'in internet sitesine bütün Türkiye'deki üniversite ve lise seviyesindeki öğrenciler başvuruyor. Buradaki başvurular belli oranlarda bütün şubelerimize dağıtılıyor. Ankara'da 4 şubeyiz bize de belli bir oranda öğrenci başvuru yapılabiliyor. Bu başvurular içinden alabileceğimiz sayıdaki farklı okullardan öğrencilere, örneğin 100 öğrenci mezun ettiysek 100 öğrenciyi seçiyoruz. Bu seçimlerde gelir seviyesi, ailede okuyan öğrenci sayısı ve başarı ön planda tutuluyor. Ardından seçilen öğrencileri yüz yüze mülakata çağırıyoruz, ayrıca kendilerini tanıttıkları bir yazı istiyoruz. Bu aşamadan sonra bizimle olabilecek öğrencileri seçiyoruz. Bir öğrenciye burs verirken ailenin gelir durumu, ailede kaç öğrencinin okuduğu, kira durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Öğrenciden bu belirttiğim detaylar hakkında bir de doküman istiyoruz. Bizim için önemli olan o ailede okumanın değerinin olduğunu görmek.

"Öğrencilerimize ve ailelerine psikolojik destekte bulunuyoruz"

Bilim, sanat ve spor dallarında da burs veriyoruz. Bu burs sayesinde öğrencilere bazı imkanlar sağlıyoruz. Örneğin öğrenciler dışarıda proje yapabiliyor. Burs verdiğimiz lise ve üniversite öğrencilerimiz var. Liselilere ve üniversitelere ait ayrı programlar yapıyoruz. Ayrıca liseli öğrencilerimize aileleri de dahil olmak üzere psikolojik destekte bulunuyoruz. Bunun yanı sıra 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilere matematik, fen bilimi derslerinde eğitim veren gönüllü öğretmenlerimiz mevcut. Üniversiteli öğrencilerimiz içinde kişisel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak adına destekte bulunuyoruz. Çeşitli konularda öbeklerimiz var. Öğrenciler kendi aralarında toplanarak çeşitli aktarımlarda bulunabiliyorlar. Bir de Bilim, sanat ve spor dallarında da burs veriyoruz. Bu burs sayesinde öğrencilere bazı imkanlar sağlıyoruz. Örneğin öğrenciler dışarıda proje yapabiliyor. Onlara da bazı imkanlar sağlayabiliyoruz."

ÇYDD Ankara Şube Gençlik Kolaylaştırıcısı Taşdemir: "Ülkeyi ancak biz gençler bir arada durarak kurtarabilir ve yüceltebiliriz"

ÇYDD Ankara Şube Gençlik Kolaylaştırıcısı üniversite öğrencisi Irmak Eren Taşdemir, Türkiye'de yaşanan enflasyon sorununa değinerek öğrencilerin yaşadığı maddi sıkıntıları dile getirdi. Taşdemir, yurt ücretleri, okul masrafları, beslenme ve ulaşım ihtiyacının neredeyse bir aylık maaşa tekabül ettiğini bu nedenle sadece burslarla geçiminin sağlanmasının zor olduğunu söyledi. "Bazı İnsanların sinemayı ve kahveyi bile lüksten sayması öğrenciye destekten ziyade köstek olması, bu ülkenin kaymağını yemiş insanlar, günümüzdeki her sorun için gençlerimizi suçlamaya devam ediyor" diyen Taşdemir, "Gençlerin iş bulamadığı, umutsuzluktan intihar ettiği, geçinemeyen insanların kendilerini diri diri yaktıkları bu dönemde iyi ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi bir dernek var da bizler öğrenciler olarak yalnız olmadığımızı ve hala bizi düşünen bizim için uğraşan insanlar olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇYDD dışında Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunan öğrenci kurumu sayısı yok denecek kadar az"

Çağdaş Gençliğin beş yıllık aktif gönüllüsü olan Taşdemir, bir çıkar gözetmeksizin derneğin her etkinliğine koşarak gittiğini belirtti. Taşdemir, Dernekte eğitim veren hocaların ve mentorlerin verdiği eğitimler sayesinde karşılaştığı sorunları daha kolay atlattığını söyledi. "ÇYDD dışında Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunan öğrenci kurumu sayısı yok denecek kadar az" diyen Taşdemir, "Ülkeyi ancak biz gençler bir arada durarak kurtarabilir ve yüceltebiliriz. Bütün gençleri de bu devasa ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu. Taşdemir, şöyle devam etti:

"Bu rezalet eğitim sisteminin olduğu ülkede gerçek Atatürk'ü ve onun fikirlerini anlatan, bizi onu ve ülke için yaptıklarını unutmamamız için her sene Anıtkabir'i, Çanakkale'yi ve Afyon Kocatepe'yi gezdirip rehberler eşliğinde bu ülkenin nasıl kurulduğunu bize anlatan ve Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sonuna kadar savunan öğrenci dostu kurum sayısı yok denecek kadar az. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği haricinde size en fazla bir veya iki kurum sayabilirim belki de. Hal böyleyken biz gençlerin Çağdaş Gençlik'e katılıp oradaki bahsettiğim bu imkanlardan yararlanması çok elzemdir. Çünkü uydurma tarih değil gerçek tarihi öğrenmek, kendimiz gibi bu ülkeyi seven ve korumaya çalışan insanlarla bir arada olmak ve tek tek değil hep birlikte ses çıkarmak bu ülkeyi kurtuluşa çıkaracak şeylerden sadece birisi. Ben dernek içinde bulunmaktan ve en önemlisi sorumluluk alıp bu bahsettiğim şeylere vesile olmaktan bir saniye bile pişman olmadım. Bütün gençleri de bu devasa ailenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Çünkü ülkeyi ancak biz gençler bir arada durarak kurtarabilir ve yüceltebiliriz."

Aslan: "İleride ben de derneğin bir bağışçısı olacağım"

Ortaokul yıllarında 'Anadolu'da Bir Kızım Var' projesiyle dernekle tanıştığını söyleyen Buse Dilan Aslan, üniversiteden mezun olana kadar burs aldığını dile getirdi. Üniversite yıllarında ekonomik krizden dolayı maddi zorluklar çektiğini söyleyen Aslan, "Türkiye şartlarında ekonomik sorunlar artık herkesin dilini yakmış bir durum. Eğitim ücretsiz denilse de maddi ve manevi destek gerektiren birçok yönü var. Derslerden vakit ayıracak pek bir vaktim yoktu bu nedenle bir işte çalışmam da mümkün değildi. Bunun için burs almaya ihtiyacım vardı. Bursluluğumun yanında bir de düşüncelerimi çağdaş bir şekilde geliştirmeyi ve kendi geleceğim için bir iyi bir planlama yapmam gerekiyordu. ÇYDD ile bunu da sağladığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇYDD'nin maddi yetersizliklerden dolayı öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına yönelik bir proje olan 'Kardelenler Projesi'nden yararlandığını belirten Aslan, dernekten son derece memnun olduğunu ve iş hayatına atıldığında derneğin bir bağışçısı olacağını söyledi.

Aslan, "İyi ki derneğin kardelenlerinden biriydim. Kız çocuklarının okumasını istemeyen ve kadınların sürekli fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı bir toplumda derneğin kız çocuklarına fayda sağlamak için yaptığı her türlü maddi ve manevi çalışmaya hayranım. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkan Saylan hocamızın fikir ve düşünceleri etrafında kendimi en çağdaş şekilde geliştirdiğim bir ortam sağladı. Ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.