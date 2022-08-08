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BUZAĞILAR, TEŞVİK YARIŞMASINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

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KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde 0-6 aylık buzağılar arasında güzellik yarışması düzenlendi.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde 0-6 aylık buzağılar arasında güzellik yarışması düzenlendi. Hayvancılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonda buzağıların dış görünüşü, yüz ve deri güzelliği ile kıl yapısı değerlendirilirken, yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hayvancılığı teşvik etmek, kültür ırkı hayvancılığını geliştirmek ve üreticiler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla Hisarcık Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 0-6 aylık buzağılar arasında 'buzağı teşvik yarışması' düzenlendi. Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, amaçlarının hayvancılığı teşvik etmek olduğunu ifade ederek, 'Yarışma 0-6 aylık buzağılar arasında oluyor. Jüri üyelerimiz puanlama yaparken daha çok hayvanın dış görünüşü, yüz ve deri güzelliği, kıl yapısı inceliyor. Ayak yapısı ve ırkının özelliklerini gösterip göstermediğine bakılıyor. İnşallah bütün hayvancılarımızı teşvik amaçlı güzel bir yarışma olur' dedi. Buzağılar, jüri üyeleri tarafından değerlendirilirken, birinciliği Halil Gündüz'e ait 1 aylık 'Şarole' cinsi erkek buzağı kazandı. Ahmet Küreşen'e ait 4 aylık Simental cinsi erkek buzağı ikinci, Neslihan Eroğlu'na ait 1 haftalık Simental cinsi buzağı ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan buzağı sahibine 12 çuval yem, ikinciye 9 çuval yem, üçüncüye ise 7 çuval yem verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Güncel Haberler

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