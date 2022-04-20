Kayseri'ye modern kedi köpek evi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle 17 bin metrekare alana kedi köpek evi yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan arasında kedi ile köpek evi yapımı için protokol imzalandı.

Belediyede başkanlık makamında gerçekleşen protokolde bir konuşma yapan Büyükkılıç, kentte 20 yıldır hizmet veren barınak bulunduğunu ancak başka yere günün koşullara uygun modern barınak yapılacağını anlattı.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlığımız ve belediyemiz iş birliğinde bu defa Kayseri'ye özel yeni bir tarz oluşturduk. Hayırsever destekli kedi köpek evimizi kazandıracağız. Hayvanlarımıza şefkatle, merhametle yaklaşırken, hayırseverimiz Yusuf kardeşimize ve kıymetli eşleri Fatma Hanım'ın da bu konuda gayretleri olduğunun farkındayız. Bu anlamlı projeye destek veren ailemizi tebrik ediyorum. Kayseri özelinde anlamlı bir projeye imza atılmış oluyor. Kayseri, hayırseverler şehri olarak bilinir ve böyle bir projeye de destek veriyorlar."

Hayırsever Yusuf Özkan da hayvanların daha iyi ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için projeye destek verdiklerini belirtti.

Fatma Özkan ise "Çok mutluyum, çok duyguluyum, Allah tamamına erdirsin, Rabb'im utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında, Kocasinan ilçesi Oymaağaç mevkisine yapılması planlanan 17 bin metrekarelik kedi köpek evinde hayvanlar için ayrı ayrı gezdirme ve oyun alanları, sosyal donatılar, hayvanseverler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birimler yer alacak.