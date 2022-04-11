Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda, 65 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 2021 yılına ait faaliyet raporu, meclis üyelerince onaylandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yatırım bütçesi olarak yüzde 60'ları bulan Türkiye'de 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olduğunu belirtti.

Belediye olarak gece gündüz çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi belediyecilikte model bir belediyedir. Bugüne kadar belediye başkanlığı yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizler de, bir taş daha fazla koymanın gayretini güdüyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Mehmet Savruk da kenti keyifle yaşanabilir kılma adına büyük gayretler gösterildiğini aktardı.