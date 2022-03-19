Kayseri'de 4 bin çiftçiye 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Yem Bitkileri Üretimi Artırma Projesi kapsamında 4 bin çiftçiye 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 500 ton ilkbaharda, 500 tonu da sonbaharda olmak üzere 1000 ton yem bitkisi tohumundan 4 bin çiftçinin faydalanacağını bildirdi.

Kaba yem açığının bir kısmının karşılanması, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'i çiftçiler tarafından karşılanmak üzere 2021 yılında 413 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldığını aktaran Büyükkılıç, 2 milyon 682 bin 100 lira bedelli bu proje ile 1663 çiftçinin 31 bin 100 dekar alanda ekim yaptığını kaydetti.

Büyükkılıç, "Bu yıl 4 bin çiftçimiz 80 bin dekar alanda ekim yapacak. Toplam proje bedeli ise 12 milyon lira. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın önemi daha iyi anlaşılmakta olup, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize desteğimiz daha da büyüyerek devam edecek. Çiftçilerimize 'üretim sizden, destek bizden' diyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, başvuruların ilçe tarım müdürlüklerine yapılacağını anlattı.

Öte yandan, bu yıl da yem bitkisi tohum ücretinin yüzde 25'inin çiftçiler tarafından karşılanacağı öğrenildi.